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Emine Erdoğan: Açılışını gerçekleştirdiğimiz Namazgah Cami'sinin hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve değerli eşi Linda Rama ile birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Namazgah Cami'sinin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

10 Ekim 2024 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Açılışını gerçekleştirdiğimiz Namazgah Cami'sinin hayırlı olmasını diliyorum
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Tiran'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ve çok sayıda devlet yetkilisi ile vatandaşın katılımıyla Namazgah Cami'sinin açılışı gerçekleştirildi.

Cami açılışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Balkanların en büyük camisi olan bu eserin, sadece ibadethane olarak değil, sosyal bir merkez olarak da hizmet verecek olması memnuniyet verici" dedi.

Erdoğan ayrıca, "İki ülkenin kardeşliğinin timsali olan caminin, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yer edineceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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