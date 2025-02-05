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Emine Erdoğan: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kutlu davaya gönül veren, inançla ve kararlılıkla yol alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Görevi devredenlere emekleri için şükranlarımızı sunuyor, yeni yönetimde bayrağı devralan kıymetli dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında, kongreden fotoğraflara da yer verdi.

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