Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı'nın eşi Armanda Begaj ile görüştü

Armanda Begaj ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Arnavutluk Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Armanda Begaj ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çevre, sağlık, eğitim başta olmak üzere pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.



Koruyucu ailelik konusunda Türkiye'nin attığı adımları da anlatan Erdoğan, "Sayın Begaj'a Gönül Elçileri projemizin küreselleşme yolculuğunu paylaştım. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.