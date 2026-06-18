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Emine Erdoğan, Bakan Kurum ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 19:13 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Bakan Kurum ile görüştü
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Kurum, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'a, başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarına ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer Hanımefendi'ye, çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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