Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yle bir araya geldi

Emine Erdoğan, "Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nun girişinde karşıladı. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ve sohbet eden Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip Medhal Salonu'na geçti.

Emine Erdoğan, daha sonra Kraliçe Mathilde'yle Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, geçmişten tevarüs eden Türk kültür mirasını, geleceği inşa eden dinamik bir yapı taşı olarak yeniden tanımlayan "Asırlık Zarafet" sergisini gezdi.

Erdoğan ve Mathilde, Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan geleneksel sanatsal zenginliğini dokuma tezgahı üzerinden yansıtmayı amaçlayan sergideki ürünleri inceleyerek, bilgi aldı.

Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye, Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanımeli, kasımpatı ile lale figürlerinden oluşan broşu hediye etti.

Emine Erdoğan ile Mathilde, Dolmabahçe Sarayı'nda Özgür Masur'un imzasını taşıyan, "Anatolia" adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri de inceledi.

Anadolu'daki kadın enstitülerinde yürütülen 3 yıllık araştırma sürecinin ardından hazırlanan 100 parçalık koleksiyonda, Anadolu'nun kendine özgü üretim teknikleri ve kumaşları modern tasarımlarla yeniden yorumlanırken söz konusu kıyafetler Emine Erdoğan ile Mathilde'nin beğenisine sunuldu.

- SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde'yle İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

