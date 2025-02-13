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  • Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı: Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın
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Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı: Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı: Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın" ifadelerini kullandı.

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