Emine Erdoğan: Bilgiyle yetişen her birey, geleceğin inşasında en büyük güçtür

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te depremin ardından yükselen yeni yaşam alanlarında umutla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Deprem Konutları TOKİ Sitesi'nde yürütülen çalışmaların, dayanışmanın ve kararlılığın en güçlü örneği olarak şehirleri yeniden ayağa kaldırdığına işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Karakuyu Ortaokulu Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi', raflarında sadece kitapları değil, çocuklarımızın hayallerini de taşıyacak. Zira biliyoruz ki, bilgiyle yetişen her birey, geleceğin inşasında en büyük güçtür. Şule Yüksel Şenler Vakfımızın 11 deprem ilimizde kurduğu kütüphanelerin, nesilden nesile aktarılacak birer ilim yuvası olmasını temenni ediyorum. Bugün toprakla buluşturduğumuz ağaç gibi, 'Şule Yüksel Şenler Kütüphanelerinin de bilgiyi, umudu ve dayanışmayı ilelebet yaşatmasını diliyorum. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun."