İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4362
  • EURO
    38,0401
  • ALTIN
    3376.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Bilgiyle yetişen her birey, geleceğin inşasında en büyük güçtür
Güncel

Emine Erdoğan: Bilgiyle yetişen her birey, geleceğin inşasında en büyük güçtür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 20:07 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Bilgiyle yetişen her birey, geleceğin inşasında en büyük güçtür
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te depremin ardından yükselen yeni yaşam alanlarında umutla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Deprem Konutları TOKİ Sitesi'nde yürütülen çalışmaların, dayanışmanın ve kararlılığın en güçlü örneği olarak şehirleri yeniden ayağa kaldırdığına işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Karakuyu Ortaokulu Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi', raflarında sadece kitapları değil, çocuklarımızın hayallerini de taşıyacak. Zira biliyoruz ki, bilgiyle yetişen her birey, geleceğin inşasında en büyük güçtür. Şule Yüksel Şenler Vakfımızın 11 deprem ilimizde kurduğu kütüphanelerin, nesilden nesile aktarılacak birer ilim yuvası olmasını temenni ediyorum. Bugün toprakla buluşturduğumuz ağaç gibi, 'Şule Yüksel Şenler Kütüphanelerinin de bilgiyi, umudu ve dayanışmayı ilelebet yaşatmasını diliyorum. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.