Emine Erdoğan: Bir anne olarak, uluslararası toplumu barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum

IHA 27 Şubat 2022 Pazar 14:45 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 14:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır. Unutmayalım savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.