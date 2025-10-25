İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Birlik ve kardeşlik ile yürümeyi diliyorum
Güncel

Emine Erdoğan: Birlik ve kardeşlik ile yürümeyi diliyorum

'Siirtlilerle Buluşma' programına ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Birlik ve kardeşlik ile yürümeyi diliyorum
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt, başlı başına yaşayan bir kültür mirasıdır. Bize düşen ise bu mirası layıkıyla ele almaktır. Değerlerimizi koruyarak, birlik ve kardeşlik ile yürümeyi diliyorum. Nice buluşmada, aynı gönül ikliminde yan yana olmak temennisiyle." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programa ilişkin bir videoya da yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.