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Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörlüğü görevini devralan Rossbach ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörlüğü görevini devralan Anacláudia Rossbach ile bir araya geldi.

13 Aralık 2024 Cuma 17:18 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörlüğü görevini devralan Rossbach ile görüştü
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Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörlüğü görevini devralan Anacláudia Rossbach ile bir araya geldik" dedi.

Görüşmede, Rossbach ile Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu çalışmalarını değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, "İş birliği alanlarımızı ele aldık" dedi.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısı gerçekleştirildi

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda Sıfır Atık hareketinin önemi üzerine görüş paylaşımında bulunduk" diyen Erdoğan ayrıca, "Bu vesileyle geleceği daha temiz bir dünya hayaliyle şekillendirenlerin ortak çağrısı olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sayın Rossbach'e desteği için teşekkür ediyorum. Zira sıfır atık hedefi, sadece bireysel çabaların değil, küresel iş birliğinin de temel taşıdır" ifadelerini kullandı.

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