Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi
Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti.
- AA
Emine Erdoğan, Twitter'dan British Museum'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, medeniyetlerin etkileşiminin insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürler arası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün, British Museum’daki ‘Doğu’dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi’ ve ‘Islam Dünyası Eserleri’ sergilerini ziyaret ettim.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 4 Aralık 2019
Medeniyetlerin etkileşimi, insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımıdır. pic.twitter.com/7YHj5AFoCK
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