2 Eylül 2025 Salı
  • Emine Erdoğan: Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum
Güncel

Emine Erdoğan: Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında katıldıkları programlara ilişkin video paylaştı. Emine Erdoğan, paylaşımında 'Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın, barışa, istikrara ve ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

2 Eylül 2025 Salı 11:19
Emine Erdoğan: Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum
Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın, barışa, istikrara ve ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum. İnanıyorum ki zirvede alınan kararlar, uluslararası dayanışmayı güçlendirip dostlukları pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Tiencin kentine ulaştıklarında karşılanmaları, resmi akşam yemeği ve lider eşleri programından görüntüler yer aldı.

