Emine Erdoğan: Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakma çabası, hepimizin kalbinde aynı derin anlamı taşıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Eşi Ziroat Mirziyoyeva ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Eşi Aigul Zhaparova ile beraber Sıfır Atık Vakfı ile Haydar Aliyev Vakfı'nın ortak pavilyonunu ziyaret eden Emine Erdoğan, "Sürdürülebilirlik konusundaki güçlü iş birliğimizin yansımalarını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk" açıklamasında bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Ardından, İletişim Başkanlığımızın Sıfır Atık serüvenini işlediği standında, atıkların dönüştüğü umudu ve geleceğe dair bıraktığımız izleri birlikte inceledik" ifadelerini kullandı.

'Burada atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinin sadece çevresel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu bilinciyle sürdürülen çalışmaları tanıdıklarını' belirten Emine Erdoğan, "Büyük değişimlerin küçük adımlarla başladığını bizlere bir kez daha hatırlatan bu özel atmosferin, zirveye katılan her ülkeye ilham olmasını diliyorum" dedi.

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