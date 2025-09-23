İSTANBUL 27°C / 16°C
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
  Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız Gazze'nin sesi oldu
Güncel

Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız Gazze'nin sesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendiren Emine Erdoğan, konuşmanın Gazze'nin sesi olduğunu ve mazlumların çığlığını dünya kamuoyuna taşıyan bir adalet çağrısı olduğunu söyledi.

23 Eylül 2025 Salı 20:47
Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız Gazze'nin sesi oldu
Emine Erdoğan, Türkevi'nden birlikte yürüyerek geçtikleri BM Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salonda dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar 'Dünya 5'ten büyüktür!' demeye devam edeceğiz.' Her yıl olduğu gibi bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu. Mazlumların çığlığını dünya kamuoyunun gündemine taşıyan bu güçlü ses, adaletin ve merhametin çağrısı. Gazze'de akan kanın durması, çocukların gülüşlerinin yeniden hayat bulması ve insanlığın onurunun korunması için hepimize düşen bir sorumluluk var. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının çoğalması ise bu haklı davanın uluslararası alanda güç kazandığının göstergesidir. Bu ortak iradenin zulmü sona erdirerek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı anların fotoğraflarına da yer verdi.

