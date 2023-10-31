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Emine Erdoğan, devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı gezdi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '31 Mart Dünya Şehirler Günü' programına katılmak için İstanbul'a gelen devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

AA31 Ekim 2023 Salı 19:36 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı gezdi
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Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan, bu yılki kutlamalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir otelde düzenlenen "Dünya Şehirler Günü" programının ardından misafir devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'na geçti.

Erdoğan, "first ladyler" ile sarayda Hazreti Muhammed'e, sahabelerine ve İslam'daki bazı peygamberlere ait eşyaların sergilendiği "Mukaddes Emanetler" dairesini ve Osmanlı hanedanın giysilerinin yer aldığı "Elbise-i Hümayun" galerisi ile "Hazine-i Hümayun" bölümlerini gezdi.

Buralarda sergilenen taht, zırh, nişan ve takı gibi eserleri inceleyip bilgi alan lider eşleri, saraydan çok etkilendiklerini ve eserleri çok beğendiklerini ifade etti.

Lider eşleri, Emine Erdoğan ile Fatih Köşkü'nde bulunan balkondan İstanbul Boğazı'nın manzarasını izledi.

Ziyarette, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'ın eşi Fatoumatta Bah Barrow, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın eşi Armanda Begaj, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nın eşi Fatima Maada Bio, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Marieme Faye Sall ve Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi'nin eşi Isaura Nyusi yer aldı.

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