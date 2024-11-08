İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3687
  • EURO
    36,9725
  • ALTIN
    2982.98
  • BIST100
    9163.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Dijital çağda kadınlar bilgeliği taşıyan öncü birer güç
Güncel

Emine Erdoğan: Dijital çağda kadınlar bilgeliği taşıyan öncü birer güç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Haliç Üniversitesinde düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, 'Dijital çağda kadınlar, hem bilgeliği hem de yeniliği taşıyan öncü birer güç. Kadınlarımızın dijital dünyada ilham veren yolculuklarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.' dedi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 16:21 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Dijital çağda kadınlar bilgeliği taşıyan öncü birer güç
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital çağda kadınlar, hem bilgeliği hem de yeniliği taşıyan öncü birer güç. Bu önemli hususu tüm boyutlarıyla 'Yapay Zeka ve Kadın' temasıyla ele alan 6. Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldık. Teknolojinin kadın gücüyle birleşerek daha adil bir gelecek inşa edeceğine dair inançları pekiştiren zirvenin hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlarımızın dijital dünyada ilham veren yolculuklarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, zirveye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

  • Kadın ve Adalet Zirvesi
  • Emine Erdoğan
  • KADEM
  • Gelecek için kadın gücü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.