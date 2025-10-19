İSTANBUL 18°C / 11°C
19 Ekim 2025 Pazar
  • Emine Erdoğan: Doğanın çağrısı insanlığı birleştirdi
Güncel

Emine Erdoğan: Doğanın çağrısı insanlığı birleştirdi

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılan Emine Erdoğan, farklı ülkelerden gelen temsilcilerle doğa için ortak akıl çağrısı yaptı.

AA19 Ekim 2025 Pazar 13:03
Emine Erdoğan: Doğanın çağrısı insanlığı birleştirdi
Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi. Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

