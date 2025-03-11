İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6068
  • EURO
    40,0497
  • ALTIN
    3436.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle
Güncel

Emine Erdoğan: Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle.' ifadesini kullandı.

AA11 Mart 2025 Salı 22:05 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı" kapsamında bugün Filistinliler ile bir araya geldiklerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Vatanları için şehit düşen sevdiklerinin acısını paylaştık. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya amin demenin kalpleri nasıl yakınlaştırdığını bir kez daha hissettik. Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle..."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.