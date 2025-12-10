İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

Emine Erdoğan ''Dünya İnsan Hakları Günü''nde vicdan ve adalet mesajı verdi

Emine Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

10 Aralık 2025 Çarşamba 14:58
Emine Erdoğan ''Dünya İnsan Hakları Günü''nde vicdan ve adalet mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır. Bugün, Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor. Ve biz biliyoruz ki, adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın, yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın insan haklarıyla ilgili konuşmalarından kesitler ile İsrail'in Gazze'ye saldırdığı anların bulunduğu video da yer aldı.

