Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Dünyamızın geleceği, atacağımız her adımda saklı" dedi.

Guatemala Devlet Başkanı'nın eşi Lucrecia Peinado'ya, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic'e ve Kosova Devlet Başkanı'nın eşi Prindon Sadriu'ya 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak ülkelerinde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü verdikleri için teşekkür eden Erdoğan, "Değerli lider eşlerinin, ortak geleceğimiz için gösterdikleri bu duyarlılığın yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da kurtaracağına yürekten inanıyorum" dedi.

Dünyamızın geleceği, atacağımız her adımda saklı.



Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak ülkelerinde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü veren Guatemala Devlet Başkanı'nın Eşi Lucrecia Peinado'ya, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı'nın Eşi Mirela... pic.twitter.com/zaOFWCm1Mb — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 24, 2024

Erdoğan, paylaşımında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın imzalandığı anlara ait fotoğraflara da yer verdi.