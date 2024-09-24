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Emine Erdoğan: Dünyamızın geleceği, atacağımız her adımda saklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan lider eşlerine teşekkür etti.

AA24 Eylül 2024 Salı 12:15 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Dünyamızın geleceği, atacağımız her adımda saklı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Dünyamızın geleceği, atacağımız her adımda saklı" dedi.

Guatemala Devlet Başkanı'nın eşi Lucrecia Peinado'ya, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic'e ve Kosova Devlet Başkanı'nın eşi Prindon Sadriu'ya 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak ülkelerinde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü verdikleri için teşekkür eden Erdoğan, "Değerli lider eşlerinin, ortak geleceğimiz için gösterdikleri bu duyarlılığın yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da kurtaracağına yürekten inanıyorum" dedi.

Erdoğan, paylaşımında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın imzalandığı anlara ait fotoğraflara da yer verdi.

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