Emine Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Yeterince Var!" sloganıyla hazırlanan sergiyi ziyaretinden kesitler yer aldı.

Dünyanın dengesini yeniden kurmak, bizim elimizde.



Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunun yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum. #UluslararasıSıfırAtıkGünü



��Birleşmiş Milletler... pic.twitter.com/smN5UJFRtc — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 27, 2025

Paylaşımında, "#UluslararasıSıfırAtıkGünü" etiketini kullanan Emine Erdoğan, "Dünyanın dengesini yeniden kurmak, bizim elimizde. Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum." ifadelerini kullandı.