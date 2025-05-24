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Emine Erdoğan: Ekonomiye can, çevreye nefes katacak

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazandığını belirterek, 'Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak.' dedi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Ekonomiye can, çevreye nefes katacak
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı sistemle ilgili paylaşım yaptı.

Bakanlığın Depozito Yönetim Sistemi'yle ilgili videosunu da alıntılayan Erdoğan, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır. Şimdi bu büyük yürüyüş, Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazanıyor. Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak. Bu önemli adımın ülkemize, milletimize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz." ifadelerini kullandı.

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