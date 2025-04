Emine Erdoğan: 'En İyi Kadın Lider Ödülü' için Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'ne teşekkür ediyorum

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın dört bir yanından gelen hayırsever gönüllerle, İstanbul'da, medeniyetlerin kalbinde, bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Üçüncü Küresel Donörler Forumu kapsamında şahsıma layık görülen "En İyi Kadın Lider Ödülü" için Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'ne teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ödülü, daima mazlumun çığlığına kulak veren, yardıma muhtaçlara umut olan, iyilikte yarışan aziz milletimiz adına kabul ediyorum. Zira Türkiye, dallarını insanlığa uzatan bir zeytin ağacıdır" dedi.

"Biz, insanlığa öz kardeşlerimiz nazarıyla yaklaşıyor ve ah edene elimizi uzatırken, onun dinine, ırkına, etnik kökenine bakmıyoruz" diyen Erdoğan ayrıca, "Ancak dünyanın her an farklı bir yerinden yükselen feryatlar artık yardımlaşmanın birkaç ülkenin omuzlarına yüklenemeyecek olduğunu gösteriyor. Bilhassa da Filistin için uluslararası toplumun hemen şimdi topyekûn seferber olması gerekiyor! Forum vesilesiyle bu çağrımızın tüm vicdanlara ulaşmasını temenni ediyor, en karanlık zamanlarda dahi umudun bayrağını, gittiği her yere beraberinde taşıyan "umut insanlarının" eksilmemesini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.