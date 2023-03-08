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Emine Erdoğan: Felaketin etkilerini merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz.' ifadesini kullandı.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 22:40 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Felaketin etkilerini merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz
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Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesine eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Ankara'da ziyaret ettiğimiz Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabb'imden sabır diliyorum." ifadesine yer verdi.

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