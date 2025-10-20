Emine Erdoğan: Galata Kulesi, ''Sıfır Atık'' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor

Emine Erdoğan, Galata Kulesi'ne "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görsellerin yansıtılmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kalbinde yükselen Galata Kulesi, 'Sıfır Atık' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor..." ifadelerine yer verdi.
İstanbul'un kalbinde yükselen Galata Kulesi, #SıfırAtık ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor... #ZeroWasteForum pic.twitter.com/pvPxfeR92x— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 20, 2025
Paylaşımda, dün akşam Galata Kulesi'nde yapılan etkinliğe ilişkin görsellerin bulunduğu video da yer aldı.