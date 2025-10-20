İSTANBUL 20°C / 10°C
  Emine Erdoğan: Galata Kulesi, ''Sıfır Atık'' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor
Güncel

Emine Erdoğan: Galata Kulesi, ''Sıfır Atık'' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan çevre temalı görsellerle sürdürülebilir bir geleceğe dikkat çekti.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 14:40
Emine Erdoğan: Galata Kulesi, ''Sıfır Atık'' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor
Emine Erdoğan, Galata Kulesi'ne "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görsellerin yansıtılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kalbinde yükselen Galata Kulesi, 'Sıfır Atık' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor..." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, dün akşam Galata Kulesi'nde yapılan etkinliğe ilişkin görsellerin bulunduğu video da yer aldı.

