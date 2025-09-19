Emine Erdoğan, 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmiş, zirve kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır ile görüşmüştü.

Zirvenin ardından Nasır'ın kurucusu olduğu Education Above All Vakfı, "Çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların eğitimi açısından vahim bir yıl" ortak bildirisi hazırladı.

Gazze gönüllüsü lider eşleri, liderler ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerinin imzaladığı bildiri, dünyanın dört bir yanında çatışmalardan etkilenen bölgelerde eğitim alanında giderek büyüyen zorluklar karşısında ve "Eğitimi Saldırılardan Koruma Uluslararası Günü"nün altıncısı vesilesiyle yayımlandı.

Kriz bölgelerindeki çocuklara ve eğitim sistemlerine yönelik devam eden ihlallerin sona erdirilmesi için acil eylem çağrısında bulunulan bildirinin, çatışma bölgelerindeki çocukların eğitim hakkı bakımından kayıtlara geçmiş en kötü yıl olarak nitelendirilen ve giderek ağırlaşan duruma karşı ortak bir tutum sergilemek ve Gazze başta olmak üzere diğer çatışma bölgelerinde yaşanan insani felaketin boyutlarına ışık tutması hedeflendi.

Çatışma ortamlarında yaşayan çocukların durumunun endişe verici bir hızla kötüleştiğine dair derin kaygıları dile getirmek üzere bir araya gelen lider eşleri, bu bölgelerdeki çocukların öldürüldüğü, aç bırakıldığı, yaralandığı ve başta eğitim hakkı olmak üzere temel insan haklarından mahrum edildiği bu yılın, özellikle çocuklar açısından son derece vahim bir yıl olduğunu bildirdi.

Çocukların eğitim hakkını hedef alan acımasız saldırıların başta Gazze olmak üzere Sudan, Ukrayna, Myanmar, Kolombiya ve dünyanın birçok yerinde devam ettiği belirtilen bildiride, yıllardır, yeni bir olgu olmayan bu uluslararası hukuk ihlallerine dikkat çekildi.

Gazze'deki soykırımın devam ettiği, faillerin etik ve hukuk açısından hayati bir eşiği aşarak soykırım suçu işlediği ve sivillerin kasten aç bırakıldığı hatırlatılan bildiride, Gazze'de çocuklar dahil sivillere yönelik saldırılar, nüfusun zorla yerinden edilmesi ve kasten aç bırakma uygulamalarının yanı sıra, bu saldırının faillerinin, eş zamanlı olarak Filistin eğitim sisteminin, kütüphanelerinin ve üniversitelerinin kasten ve topyekun yok edilmesi anlamına gelen "eğitim kırımı"na da başvurduğu kaydedildi.

Söz konusu eylemlerin, Gazze'nin entelektüel, kültürel ve sosyal yaşamını ortadan kaldırmaya ve silmeye yönelik kasıtlı bir taktiğin parçası olduğu belirtilen bildiride, Gazze'deki durumun vahametinin dünya genelinde kabul gördüğü, devletler ve hükümetlerin, soykırımı ve uluslararası hukukun açık ihlallerini kınamak ve adalet çağrısında bulunmak üzere ortak bir hareket etrafında tek bir ses olarak birleştiği ifade edildi.

Lider eşlerinin imzaladığı bildiride, "Bugün biz de bu soykırımı sona erdirme hareketine katılıyor ve eğitim fırsatları sunma ve çocukların öğrenirken iyileşmelerine yardımcı olma konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğimize söz veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiriye, Emine Erdoğan ile Katar Eğitim Vakfı Başkanı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Savunucusu Şeyha Moza binti Nasır, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic'in eşi Mirela Becirovic, Kolombiya Devlet Başkanı'nın eşi Veronica Alcocer Garcia, Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah-Barrow, Sierra Leone Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio, Petra Ulusal Vakfı Başkanı ve UNESCO Kültürel Miras İyi Niyet Elçisi Prenses Dana Firas, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ve Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim imza attı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bildiriye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"10 Ocak 2009 tarihinde, 'Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı' vesilesiyle İstanbul'da lider eşleri olarak bir araya gelmiş ve dünyaya 'Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı'nı duyurmuştuk. Bu çağrı, zalimlerin karşısında barışın diliyle birleşen güçlü bir iradenin ifadesiydi. 2023 Kasım'ında ise İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz 'Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi'nde, Filistin için yeniden yekvücut olduk. Zirvede tek yürek haykırdığımız barış mesajı, hala zulme karşı aynı kararlılıkla yankılanıyor. Bugün, Her Şeyden Önce Eğitim Vakfı Başkanı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Savunucusu, değerli dostum Şeyha Moza bint Nasser'ın öncülüğünde yayınlanan 'Çatışma Bölgelerinde Yaşayan Çocukların Eğitimi Açısından Vahim Bir Yıl Ortak Bildirisi' ile sesimizi, o günlerdeki inançla bir kez daha yükseltiyoruz."

Gazze başta olmak üzere tüm kriz bölgelerindeki çocuklara ve eğitim sistemlerine yönelik devam eden ihlallerin durdurulması için acil eylem çağrısında bulunduklarını belirten Erdoğan, "Zira, eğitim hakkından mahrum bırakılan her çocuk, geleceğimizden kopan bir parçadır. Dileğimiz, çocukların yaşam haklarının ellerinden alınmadığı, her çocuğun kaleme, deftere, sınıfa kavuştuğu bir dünyadır. Eğitimle iyileşen çocukların, daha adil bir geleceği inşa edeceğine gönülden inanıyor, vicdan sahibi tüm yürekleri bu çağrıya ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'IN GAZZE KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda çocuk ve kadınların da yer aldığı 65 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine kayıtsız kalmayan Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle lider eşleri, 15 Kasım 2023'te İstanbul'da "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede bir araya gelmiş ve buradan Gazzeli masumlar için dünyaya mesaj verilmişti.

Gazze'deki masum sivillerin can kaybını azaltmak ve bölgeye barışı getirmek amacıyla yapılabilecekler için daima hazır olduğunu her mecrada dile getiren Emine Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve özel temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Toplantıda, Gazzeli masumların yaşadığı acıların sona erdirilmesi ve krizin çözümü için güçlü bir dayanışma sergilenmişti.

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu 10 Ocak 2009'da İstanbul'da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na da öncülük etmişti.

Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı ve iki haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti. Toplantıda Emine Erdoğan "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuş, metin, lider eşlerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.