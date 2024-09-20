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Güncel

Emine Erdoğan: Geçen yıl, Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların, bugün Hatay'da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde inşa edilen Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışına ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Geçen yıl, Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların, bugün Hatay'da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

20 Eylül 2024 Cuma 12:24 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Geçen yıl, Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların, bugün Hatay'da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz
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Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada aile sıcaklığında, güvenle yetişecek kızlarımıza başarı dolu bir hayat diliyorum" diyen Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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