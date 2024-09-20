Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl, Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların, bugün Hatay'da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.



Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva.



Gönül Elçileri projesi kapsamında... pic.twitter.com/ROb4vastJd — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 20, 2024

"Burada aile sıcaklığında, güvenle yetişecek kızlarımıza başarı dolu bir hayat diliyorum" diyen Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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