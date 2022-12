Emine Erdoğan: Gönüllülük, insanın insana olan inancını pekiştirir

Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da katıldı. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı. Ardından Kızılay'ın 150. yılına özel hazırlanan film gösterildi ve Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık konuştu. Daha sonra Emine Erdoğan konuşma yaptı.

"TÜM KURUMLARIMIZ, DÜNYANIN TÜM KITALARINDA, MERHAMETİN VE SEVGİNİN ELÇİLERİDİR"

Gönüllülük kültürünün yaşatılması gerektiğini bu sayede dünyanın sevgiyle kuşanacağını belirten Emine Erdoğan, "İç dünyamıza derin nefesler çekebileceğimiz manevi bir atmosfere kavuşuruz. Çünkü gönüllülük, insanın insana olan inancını pekiştirir. Bildiğiniz gibi, ülkemiz, insani yardım alanında, dünyanın en cömert ülkesi olma onurunu göğsünde taşıyor. Başta Kızılay olmak üzere, tüm kurumlarımız, dünyanın tüm kıtalarında, Türk halkının yüce gönlünün, engin merhametinin ve samimi sevgisinin elçileridir. Çünkü biz, yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sever ve tüm insanları kardeşimiz sayarız. Hiç kimseyi, dini, dili, ırkı gibi nedenlerle ayırmayız. Bilhassa, insan onurunu en üst seviyede korumak bizim için ahlaki bir prensip meselesidir. Üstüne üstlük, bu anlayışın, kurumlarımızın kimliği haline gelmesi, şefkatin, bir devletin ana karakteri olabileceğinin de delilidir. İşte tüm bunlar, bugün bireyin tek başına öne çıkarıldığı, rekabetin hayatın ana teması olduğu, insanın insana yabancılaştığı modern dünyanın ezberlerini bozuyor" dedi.

"GÖNÜLLÜLÜK BİR DEFAYA MAHSUS DENEYİM DEĞİL, BAŞLI BAŞINA BİR YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR"

Emine Erdoğan, "Çok geniş bir yelpazede sürdürdükleri faaliyetlerle her gün daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüyorlar. Yaşlı bakımı, sosyal yardımlar, aş evleri, engelli vatandaşlarımızın desteklenmesi ve eğitim gibi hizmetlerle her ihtiyaca koşuyorlar. Binlerce gönüllüsüyle, bugüne kadar çalınmadık kapı, sorulmadık hâl hatır bırakmadılar. Bu vesileyle, Kızılay gönüllüsü olarak, karşılık beklemediği emeklerini toplumun istifadesine sunmuş tüm güzel kalplere şükranlarımı sunuyorum. Gönüllülük, bir sefere mahsus bir deneyim değil, başlı başına bir yaşam kültürüdür. Bireyden başlayarak tüm topluma yayılır. Bugün aramızda bireysel gönüllüler kadar, gönüllülük geleneğini kurumlarında yaşatanlar da var. Bu güzel örnekler, dilimizle söylediğimiz değerleri, yaşam pratiklerine dönüştürerek, eylemlerimizle de onaylamaktır. Bilhassa kurumların, gönüllülük çalışmalarına yönelmesinin, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Zira gençlerin manevi dünyalarının donanımı, gönüllülük faaliyetlerine olan katılımlarıyla artıyor. Gönül verecek, gönül yapacak, gönül alacak ahlaki yetkinliğe erişmiş insanlar haline geliyorlar. Onları gönüllü işlere yönlendirecek imkanların artırılması, özendirilmesi ve teşvik edilmesi, insanlık adına büyük bir yatırımdır. Bizler, insani değerleri geleceğe aktarma ödevimizi ancak bu şekilde yerine getirebiliriz. Bugün burada ödül alan gönüllüler, insanlık sanatının varabileceği doruk noktalarını gösterdiler. İnanıyorum ki bu ödülleri, dünyanın her bir köşesinde, başkalarına uzanan tüm dost ellerle paylaşıyorsunuz. Sizler yaptığınız olağanüstü işlerle, kâinatın düzeninin yalnızca fizik kurallarıyla değil, manevi sırlarla da sağlandığını ispat ettiniz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından A Milli Kadın Voleybol eski antrenörü ve gönüllü Giovanni Guidetti, İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, Ahbap Başkanı Haluk Levent ve 30 yıldır köyündeki âtıl arazileri ağaçlandıran 83 yaşındaki Cemal Güdül'ün de yer aldığı 35 kişi ödül aldı. Törende ödüle layık görülen 5 kişi ise ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.