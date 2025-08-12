Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Bagrationi ile bir araya geldi

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Göreve başlamalarının ardından ilk resmi ziyaretlerini ülkemize gerçekleştiren Gürcistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Tamar Bagrationi Hanımefendi'yi ağırlamaktan memnuniyet duydum" dedi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü bağlardan kültürel yakınlığa, çevreden eğitime kadar pek çok konuyu ele aldıklarını belirten Emine Erdoğan, iş birliği alanları üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, "Bu özel buluşma sebebiyle Sayın Bagrationi'nin, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak çevreye ve insanlığa karşı ortak sorumluluğumuza sunduğu katkı son derece anlamlı. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığımızı desteklediği için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.