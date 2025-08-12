İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7287
  • EURO
    47,5728
  • ALTIN
    4383.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Bagrationi ile bir araya geldi
Güncel

Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Bagrationi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile görüştü.

HABER MERKEZİ12 Ağustos 2025 Salı 18:20 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Bagrationi ile bir araya geldi
ABONE OL

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Göreve başlamalarının ardından ilk resmi ziyaretlerini ülkemize gerçekleştiren Gürcistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Tamar Bagrationi Hanımefendi'yi ağırlamaktan memnuniyet duydum" dedi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü bağlardan kültürel yakınlığa, çevreden eğitime kadar pek çok konuyu ele aldıklarını belirten Emine Erdoğan, iş birliği alanları üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, "Bu özel buluşma sebebiyle Sayın Bagrationi'nin, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak çevreye ve insanlığa karşı ortak sorumluluğumuza sunduğu katkı son derece anlamlı. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığımızı desteklediği için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.