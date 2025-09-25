Emine Erdoğan: Her çocuk, eşit yaşama umuduna sahip olmalı

Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanının eşi ve Zamin Vakfı Başkanı Ziroat Mirziyoyev'in ev sahipliğinde, BM Genel Merkezi'nde BM Genel Kurulu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) 4. Yüksek Düzeyli Toplantısı kapsamında düzenlenen "Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Arttırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket" başlıklı yan etkinliğe katıldı.

Programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanının eşi Mihriban Aliyeva, Angola Cumhurbaşkanının eşi Dias Lourenço, Guatemala Devlet Başkanının eşi Lucrecia Peinado, Lübnan Cumhurbaşkanının eşi Nehmat Avn, Özbekistan Cumhurbaşkanının eşi Ziroat Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic ve Vietnam Devlet Başkanının eşi Nguyen Thi Minh Nguyet ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesusda ve uluslararası sağlık kuruluşlarının üst düzey temsilcileri de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, çocukluk çağı kanserlerini ele alan bu anlamlı toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Her 3 dakikada bir çocuğun neşe dolu dünyasının kanser teşhisiyle yerle bir olduğunu aktaran Emine Erdoğan, bu şekilde her 3 dakikada bir anne-babanın yüreğine de ateş düştüğünü belirtti.

- "HER ÇOCUK, EŞİT YAŞAMA UMUDUNA SAHİP OLMALI"

Emine Erdoğan, yüksek gelirli ülkelerde hayatta kalma oranı yüzde 80 civarındayken, düşük gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 5'e kadar gerilediğine işaret ederek, "Oysa her çocuk, eşit yaşama umuduna sahip olmalıdır. Bu kapsamda, Küresel Çocukluk Çağı Kanseri Girişimi'nin, 2030 yılına kadar küresel çocukluk çağı kanseri hayatta kalma oranını en az yüzde 60'a çıkarmak ve herkesin çektiği acıyı azaltmak hedefini çok kıymetli buluyorum. Türkiye olarak, bu projeye destek veren ülkeler arasında yer almaktan kıvanç duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kanserle mücadelede, yıllar içinde büyük yol kat ettiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Kemik iliği nakillerinde sağladığımız başarıyla dünyada öncü ülkeler arasında yer alıyoruz. Ülkemizde sağ kalım oranları, lösemilerde yüzde 80,9, lenfomalarda yüzde 82,9, sinir sistemi tümörlerinde ise yüzde 62,5'tir. Ancak biz istiyoruz ki, bu oran herkes için erişilebilir olsun. Dünya, tam da sürdürülebilir kalkınma amaçlarının işaret ettiği gibi adil, eşit, sağlıklı ve barış içinde bir yer olsun. Ve bu yolda kimse geride kalmasın." ifadelerini kullandı.

- "ÇATIŞMA BÖLGELERİNDEKİ HER ÇOCUK, DEZAVANTAJLI GRUPLARIN ÖN SIRALARINDA"

Bilhassa savaş bölgelerinde bu hedeften çok uzak olunduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, çocukluk kanserine bağlı ölümlerin yüzde 60'ının silahlı çatışma bölgelerinde meydana geldiğini söyledi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde 36 hastane bombalandı, ateşe verildi veya kullanılamaz hale getirildi. 80'den fazla sağlık merkezi vuruldu. İnsanların bir ümit hayata tutunmaya çalıştıkları hastaneler, toplu mezarlara çevrildi. Bu, insanlığa acımasızca işlenmiş bir suçtur. Çatışma bölgelerindeki her çocuk, dezavantajlı grupların ön sıralarında yer alırken, bir de kanser ve yıkıcı hastalıklarla mücadele eden çocukların maruz kaldığı acılar vicdanımıza sığmıyor. Onlar tedavi olamıyor, ilaca ulaşamıyor ve gözlerimizin önünde hayattan koparılıyorlar. Halbuki, her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur. Şu bir gerçek ki dünya, Filistin'deki, Sudan'daki, Afganistan'daki, Ukrayna'daki ve tüm savaş bölgelerindeki çocuklara insan onuruna yaraşır bir hayat borçludur. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken insanlığın, her şartta 'Önce çocuklar' diyebildiği bir vicdanda buluşmasını diliyorum."

Ziroat Mirziyoyev'e, çocukların hastalıklarla mücadelesinde ortaya koyduğu liderlik için şükranlarını sunan Emine Erdoğan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanının eşi ve Zamin Vakfı Başkanı Ziroat Mirziyoyev, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Guatemala Devlet Başkanının eşi Lucrecia Peinado, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic ve Angola Cumhurbaşkanının eşi Dias Lourenço'nın da konuşma yaptığı programda, lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.