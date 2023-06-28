İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2023 Çarşamba / 10 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0326
  • EURO
    28,5276
  • ALTIN
    1595.86
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum
Güncel

Emine Erdoğan: Her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan tebrik mesaj yayınladı. Emine Erdoğan, 'Gönüller yapmayı sürdürmeyi temenni ediyor, her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum.' dedi.

28 Haziran 2023 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı.

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "El ele aştığımız zor günlerin tesellisi, sevgide birleşen yürekler oldu. Bir ve beraber olmanın şifasını idrak etmemize vesile olan bayram günlerinde, gönüller yapmayı sürdürmeyi temenni ediyor, her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum. Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, depremde yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.