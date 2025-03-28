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Emine Erdoğan: Herkesi atıksız dünya hayalimize ortak olmaya davet ettim

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık Hareketi, tüm dünyada her yıl katlanarak büyüyor, daha çok insana ulaşıyor. Ne mutlu bize ki küresel bir farkındalık halkası oluşuyor.' ifadesini kullandı.

AA28 Mart 2025 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Herkesi atıksız dünya hayalimize ortak olmaya davet ettim
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sene üçüncü yılı kutlanan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında BM Genel Kurulunda düzenlenen etkinlikte, tabiatın iyiliği için çabalayan herkesi atıksız dünya hayallerine ortak olmaya davet ettiklerini bildirdi.

Bu sene kutlamaların, "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla yapıldığını hatırlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Hareketi, tüm dünyada her yıl katlanarak büyüyor, daha çok insana ulaşıyor. Ne mutlu bize ki küresel bir farkındalık halkası oluşuyor. Bu sene kutlamalarda 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' temasını seçtik. Çünkü bizim üzerimizden bir çırpıda çıkarıp attığımız kıyafetleri doğa ne yazık ki aynı kolaylıkla üzerinden çıkaramıyor. Bu vesileyle Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, tekstil atıklarının geri dönüşümü ve yeniden kullanımına dair önemli çalışmaları paylaştım.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak, kurulumuzun faaliyetlerini ve gelecek projelerimizi dile getirdim. Herkes için müreffeh, herkes için adil, herkes için yaşanabilir bir dünya diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Sıfır Atık Vakfımıza, Birleşmiş Milletler Çevre Programına, Birleşmiş Milletler Habitat ile Sıfır Atık Hareketine destek veren tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum."

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