Emine Erdoğan: Herkesi atıksız dünya hayalimize ortak olmaya davet ettim

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sene üçüncü yılı kutlanan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında BM Genel Kurulunda düzenlenen etkinlikte, tabiatın iyiliği için çabalayan herkesi atıksız dünya hayallerine ortak olmaya davet ettiklerini bildirdi.

Bu sene kutlamaların, "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla yapıldığını hatırlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Hareketi, tüm dünyada her yıl katlanarak büyüyor, daha çok insana ulaşıyor. Ne mutlu bize ki küresel bir farkındalık halkası oluşuyor. Bu sene kutlamalarda 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' temasını seçtik. Çünkü bizim üzerimizden bir çırpıda çıkarıp attığımız kıyafetleri doğa ne yazık ki aynı kolaylıkla üzerinden çıkaramıyor. Bu vesileyle Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, tekstil atıklarının geri dönüşümü ve yeniden kullanımına dair önemli çalışmaları paylaştım.

Sıfır Atık Hareketi, tüm dünyada her yıl katlanarak büyüyor, daha çok insana ulaşıyor. Ne mutlu bize ki, küresel bir farkındalık halkası oluşuyor.



30 Mart #UluslararasıSıfırAtıkGünü'nün üçüncü yılı vesilesiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen etkinlikte, tabiatın... pic.twitter.com/F0ESiYOrEv — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 28, 2025

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak, kurulumuzun faaliyetlerini ve gelecek projelerimizi dile getirdim. Herkes için müreffeh, herkes için adil, herkes için yaşanabilir bir dünya diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Sıfır Atık Vakfımıza, Birleşmiş Milletler Çevre Programına, Birleşmiş Milletler Habitat ile Sıfır Atık Hareketine destek veren tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum."

Emine Erdoğan'dan BM'de 'sıfır atık' mesajı: Sürdürebilir moda zorunluluktur

"Sıfır Atık Hareketi insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğu"

BM Genel Kurulunda "Uluslararası Sıfır Atık Günü" Özel Etkinliği düzenlendi