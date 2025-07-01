Emine Erdoğan: Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu Aile Günü" kapsamında TRT Koruyucu Aile Belgeseli Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilerim hiçbir çocuk sevgiden, hiçbir kalp merhametten mahrum kalmasın. Gönül elçilerimiz ve koruyucu ailelerimizle daha nice minik yüreğe dokunmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Paylaşımda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" programında Emine Erdoğan'ın konuşmasından kesitlere de yer verildi.