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Emine Erdoğan: Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın

TRT Koruyucu Aile Belgeseli Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dilerim hiçbir çocuk sevgiden, hiçbir kalp merhametten mahrum kalmasın. Gönül elçilerimiz ve koruyucu ailelerimizle daha nice minik yüreğe dokunmayı temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

AA1 Temmuz 2025 Salı 16:05 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu Aile Günü" kapsamında TRT Koruyucu Aile Belgeseli Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilerim hiçbir çocuk sevgiden, hiçbir kalp merhametten mahrum kalmasın. Gönül elçilerimiz ve koruyucu ailelerimizle daha nice minik yüreğe dokunmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" programında Emine Erdoğan'ın konuşmasından kesitlere de yer verildi.

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