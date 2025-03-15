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Emine Erdoğan: İftar soframızın baş misafirleri, devletimizin himayesindeki çocuklarımızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

15 Mart 2025 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: İftar soframızın baş misafirleri, devletimizin himayesindeki çocuklarımızdı
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Bu akşamki iftar sofranın baş misafirlerinin, devlet himayesindeki çocuklar olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık, bu dünyanın en kıymetli hazinesi... Her bir yavrumuzla sohbet etmekten, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk" dedi.

Emine Erdoğan ayrıca, "Tek dileğimiz, hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın, her evlat güven ve huzur içinde büyüsün. Bu özel buluşma vesileyle devlet himayesindeki tüm çocuklarımızın, koruyucu ailelerinin kalbinde, kendini ait hissedeceği yuvası ile buluşmasını temenni ediyoruz. Yolları açık, başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.

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