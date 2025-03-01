İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: İlk iftar soframızda, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk
Güncel

Emine Erdoğan: İlk iftar soframızda, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarıyla yaptıklarını belirterek, 'Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum' dedi.

HABER MERKEZİ 1 Mart 2025 Cumartesi 22:09 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: İlk iftar soframızda, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk
ABONE OL

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "İlk iftar soframızda, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Her bir kahraman evladımızın hikâyesi, kalplerimize kazınmış bir destan. Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit aileleriyle iftar paylaşımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.