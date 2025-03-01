Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "İlk iftar soframızda, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk" dedi.

İlk iftar soframızda, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk.



Her bir kahraman evladımızın hikâyesi, kalplerimize kazınmış bir destan.



Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine... pic.twitter.com/k34E3WTw0o — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 1, 2025

Erdoğan ayrıca, "Her bir kahraman evladımızın hikâyesi, kalplerimize kazınmış bir destan. Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit aileleriyle iftar paylaşımı