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Emine Erdoğan, İskoçya eski Başbakanı Humza Yousaf ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İskoçya eski Başbakanı Humza Yousaf ile İstanbul'da bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, görüşmede Filistin'deki insani krize değindiklerini belirtti.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2025 Pazartesi 17:06 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, İskoçya eski Başbakanı Humza Yousaf ile görüştü
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Emine Erdoğan, İskoçya eski Başbakanı Yousaf ile bir araya geldi.

Yousaf ile küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Özellikle çatışma bölgelerinde barışın tesisi, insani değerlerin korunması ve uluslararası iş birliğinin önemi üzerine fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Emine Erdoğan ayrıca, "Filistin halkının yaşadığı insani krize dair duyduğumuz ortak hassasiyeti dile getirerek, çalışma alanlarımızı ele aldık. İnsan onurunun gözetildiği bir dünyanın inşası için ülkeler arası dayanışmanın ve diyalogun vazgeçilmez olduğu hususunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

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