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Emine Erdoğan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınadı.

AA17 Nisan 2022 Pazar 19:15 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 19:15
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müslümanlar için mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, Filistin'de kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik yapılan hukuksuz saldırıları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum."

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