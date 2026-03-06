İSTANBUL 14°C / 4°C
6 Mart 2026 Cuma
  Emine Erdoğan: İstanbul'da iftarımızın en güzel misafirleri devlet himayesindeki çocuklarımızdı
Güncel

Emine Erdoğan: İstanbul'da iftarımızın en güzel misafirleri devlet himayesindeki çocuklarımızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldikleri iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

6 Mart 2026 Cuma 22:23
Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldikleri iftar programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da iftarımızın en güzel misafirleri devlet himayesindeki çocuklarımızdı. Gülüşleriyle içimizi ısıtan, sohbetleriyle gönlümüze dokunan evlatlarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktu. Her birinin bahtının açık olmasını diliyor, koruyucu ailelerin şefkatiyle buluşarak sevgi dolu yuvalarda hayata hazırlanmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

