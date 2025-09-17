İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

Emine Erdoğan, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya geldi.

17 Eylül 2025 Çarşamba 17:54
Emine Erdoğan, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüştü
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Görüşmemizde çevrenin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve gastronomi başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldık" dedi.

İki ülke arasındaki derin dostluğun, gelecek nesillere aktarılabilmesi için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde, Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün öncülüğünde ülkemizde yürütülen arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunun altını çizdik. Yakın zamanda Şanlıurfa'da başlatılacak olan Ayanlar Ören Yeri kazı çalışmalarının, iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendireceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Ziyareti için Altes Prenses Akiko Mikasa'ya teşekkür eden Emine Erdoğan, "Bu anlamlı yıl dönümünün, Türkiye Japonya ilişkilerine yeni ufuklar açmasını diliyorum" dedi.

