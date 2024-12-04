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Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun eşi Prenses Akishino ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Erdoğan, 'Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında ülkemizi ziyaret eden Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum' dedi.

4 Aralık 2024 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya geldi
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Emine Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun eşi Prenses Akishino ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Erdoğan, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında ülkemizi ziyaret eden Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Ülkemizin kültür hazinesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Japonya kitaplığı bölümünü ziyaret ettik" dedi.

"Farklı medeniyetlerin birikimlerini aynı çatı altında buluşturan kütüphanemizde muhafaza edilen özel ve nadir eserleri tanıtma fırsatı bulduk" diyen Erdoğan ayrıca, "Japonya Kitaplığı, iki ülkenin ortak mirasına ışık tutan ve dostluk bağlarını güçlendiren bir sembol niteliğinde. Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezerek tarihimizin büyük liderlerinden birinin vizyonunu, sanata ve bilgiye olan bağlılığını yakından inceledik. Temennimiz bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşımasıdır" ifadelerini kullandı.

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