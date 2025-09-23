İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4159
  • EURO
    48,8884
  • ALTIN
    5003.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Kadim kültürümüzün estetik anlayışını küresel sahneye taşımanın gururunu yaşıyoruz
Güncel

Emine Erdoğan: Kadim kültürümüzün estetik anlayışını küresel sahneye taşımanın gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler' programına ilişkin paylaşımda bulundu.

AA23 Eylül 2025 Salı 10:42 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Kadim kültürümüzün estetik anlayışını küresel sahneye taşımanın gururunu yaşıyoruz
ABONE OL

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, New York Türkevi'nde "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programda lider eşlerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen mahsullerin, nesiller boyunca aktarılan mutfak bilgeliklerinin ve ustaların el emeğiyle şekillenen zanaatların bu sergide buluştuğunu belirten Emine Erdoğan, bunların her birinin, geçmişin izlerini taşırken geleceğe yön veren kültür hazinesi niteliğinde olduklarını bildirdi.

Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kapılar, bizler için yalnızca bir geçiş değil, aynı zamanda yeni başlangıçların, hikmetin ve paylaşımın simgesi. Biz de Anadolu'nun berekete, birikime ve beceriye açılan anlamlı kapılarından dünyaya dostluğu, işbirliğini ve insanlığın ortak mirasını sunuyoruz. Kadim kültürümüzün estetik anlayışını, sürdürülebilir üretim vizyonunu ve doğaya olan saygımızı küresel sahneye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Diliyorum ki bu buluşma, kültürler arasında köprüler kurarak barışın, kardeşliğin ve insanlığın ortak geleceğinin güçlenmesine vesile olsun. Programda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.