Emine Erdoğan: Kahramanlarımızın yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek

Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Yurdumuzda her karış toprak, her siper, her şehitlik, Türk milletinin yazdığı şanlı tarihin birer simgesidir. 'Çanakkale geçilmez' diyen kahramanlarımızın imkansızı mümkün kılan bir inançla savaşarak yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek. Ölümsüz destanın 110'uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."