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Emine Erdoğan 'Kalkınma İçin Moda' defilesine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen '9. Geleneksel Kalkınma İçin Moda' defilesine katıldı.

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BM 74'üncü Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 74'üncü Genel Kurulu kapsamında çevre sorunlarının çözümü ve sosyal kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi için moda ve tekstil endüstrilerini teşvik etmeyi amaçlayan 9'uncu Geleneksel 'Kalkınma İçin Moda' defilesine katılarak kıymetli misafirlerle sohbet etme imkanı buldum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, defileye ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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