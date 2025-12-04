Emine Erdoğan: Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü özel gereksinimli çocuklarımızın kalplerine güç versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.



Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü, özel gereksinimli çocuklarımızın kalplerine güç, yollarına ışık, hayallerine cesaret versin. Ailelerimize kolaylık, çocuklarımıza başarı, bu projeye emek veren herkese bereket ve iyilik diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin video da yer aldı.