4 Aralık 2025 Perşembe
Emine Erdoğan: Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü özel gereksinimli çocuklarımızın kalplerine güç versin

Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Ailelerimize kolaylık, çocuklarımıza başarı, bu projeye emek veren herkese bereket ve iyilik diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü, özel gereksinimli çocuklarımızın kalplerine güç, yollarına ışık, hayallerine cesaret versin. Ailelerimize kolaylık, çocuklarımıza başarı, bu projeye emek veren herkese bereket ve iyilik diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin video da yer aldı.

