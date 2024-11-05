Emine Erdoğan: Kırgızistan'ın köklü kültürüne misafir olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi vesilesiyle Kırgızistan'a ziyarette bulundu. "Kırgızistan'ın köklü kültürüne misafir olduk." diyen Emine Erdoğan, şu paylaşımı yaptı:

Kırgızistan Devlet Başkanı'nın değerli eşi Aigul Zhaparova ve Macaristan Başbakanı'nın eşi Anikó Lévai ile birlikte, bu eşsiz toprakların dokusunu yansıtan geleneksel Kırgız kıyafetlerini inceledik.

Kırgız geleneklerini tanırken, kültürün evrensel bağlarla nasıl kalpleri birleştirdiğine bir kez daha tanıklık ettik.

Bu birlik ruhunun, asırlık değerler ışığında geleceğe taşınmasını diliyorum.