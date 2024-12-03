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Emine Erdoğan: Kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Depremin ardından uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar için kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelleri aşma mücadelesine adanan bir gün' dedi.

3 Aralık 2024 Salı 17:19 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum
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Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hatay'da anlamlı proje

Erdoğan paylaşımında, "Hatay'da depremin ardından uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımız için kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelleri aşma mücadelesine adanan bir gün... Bu anlamlı günde inanıyorum ki, yalnızca bir kapı değil, yaşama dair yazılacak umut dolu hikâyelerin ilk sayfası aralandı. Merkezin ortez-protez ve rehabilitasyon ünitesini inceleyerek kültür, sanat, teknoloji atölyeleri ile eğitim alanlarını ziyaret ettim. Burada hayatın zorluklarına rağmen gülen gözleri, üreten elleri ve cesur yürekleri tanımaktan büyük bir mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan ayrıca, "Engellerin yeniden başlamak için sadece birer durak olduğuna inanan güçlü bireylerin azmi, hepimize ilham oluyor. İlk günden bugüne asrın felaketinin yaralarının sarılmasında emek veren, bu anlamlı projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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