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Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

AA 1 Haziran 2024 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
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Emine Erdoğan, yarın, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS'ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum"

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