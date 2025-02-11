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Emine Erdoğan: Malezya'nın zengin kültürel mirasını tanımak büyük bir mutluluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

AA11 Şubat 2025 Salı 16:09 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Malezya'nın zengin kültürel mirasını tanımak büyük bir mutluluk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile el sanatları çalışmalarıyla ilgili yaptığı incelemeler ve temaslarına ilişkin fotoğraflara yer verdi.

Malezya Başbakanı'nın eşi Dr. Wan Azizah İsmail'e samimi ev sahipliği için teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, "Malezya'nın zengin kültürel mirasını ve geleneksel el sanatlarını yakından tanımak büyük bir mutluluk. Geleneklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülen her çalışmayı takdirle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

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