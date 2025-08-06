İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6623
  • EURO
    47,3388
  • ALTIN
    4409.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Marcus Aurelius heykelinin 65 yıl sonra ülkemize getirilmesi tarihi bir adımdır
Güncel

Emine Erdoğan: Marcus Aurelius heykelinin 65 yıl sonra ülkemize getirilmesi tarihi bir adımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Yaklaşık iki bin yıllık Marcus Aurelius heykelinin ise 65 yıl sonra ülkemize getirilmesi tarihi bir adımdır. Kültürel kimliğimizin ve sahiplenme bilincimizin simgesi olan bu özel sergide ve 'Geleceğe Miras Türkiye Arkeolojisinin Altın Çağı' isimli prestij kitapta emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum' dedi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Marcus Aurelius heykelinin 65 yıl sonra ülkemize getirilmesi tarihi bir adımdır
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu kapsamında "Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi"ni ziyaret ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras Projesi doğrultusunda yürütülen titiz çalışmalarla ortaya çıkarılan ve ülkemize yeniden kazandırılan eserlerin, ait oldukları topraklarda sergilenmesine tanıklık etmek büyük bir gurur vesilesi. Yaklaşık iki bin yıllık Marcus Aurelius heykelinin ise 65 yıl sonra ülkemize getirilmesi tarihi bir adımdır. Kültürel kimliğimizin ve sahiplenme bilincimizin simgesi olan bu özel sergide ve 'Geleceğe Miras Türkiye Arkeolojisinin Altın Çağı' isimli prestij kitapta emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.