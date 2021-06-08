İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Haziran 2021 Salı / 27 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum
Güncel

Emine Erdoğan: Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili paylaşım yaptı.

AA08 Haziran 2021 Salı 18:02 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 18:02
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Marmara Hepimizin", "Dünya Okyanus Günü" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.